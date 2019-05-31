Пятница, 31 Мая 2019 года
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Данные опросов о рейтинге Путина часто бывают ошибочными — Песков

Общество

Часто они полностью противоречат реальной картине

Москва, 31 мая 2019, 13:32 — REGNUM  Очень часто результаты опросов о рейтинге президента России Владимира Путина не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Песков сообщил, что при подготовке прямых линий, которые проводит Путин, изучаются данные соцопросов об одобрении деятельности властей и президента.

«Я лично принимал участие в подготовке президента к уже более 15 прямых линий, я вам скажу, что очень часто социология ошибается в этом плане (рейтингов президента)», — сказал он.

Также Песков отметил, что в администрации президента отслеживают разные данные. Однако очень часто эти данные полностью противоречат реальной картине.

«Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента. Все остальное, методики работы социологических служб — это уже вторично», — добавил Песков.

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Социологические опросы
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