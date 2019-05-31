На светофорах Красногорска испытывают интеллектуальную систему

Красногорск, , 13:18 — REGNUM В подмосковном Красногорске проходит пилотное испытание проекта «Умная дорога», управляющая работой светофоров, сообщила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Светлана Аипова в эфире телеканала «360».

"Сейчас мы в ЦУРе пилотируем проект «Умная дорога» в городском округе Красногорск. Управляем работой 13 светофорных объектов таким образом, чтобы уменьшить пробки на дорогах. При обнаружении затора специалист ЦУР меняет режим работы светофоров, чтобы создать «зелёную волну» и разгрузить проблемный участок», — заявила Аипова.

По её словам, благодаря такой работе с марта 2019 года время проезда по улице Речная в Красногорске сократилось на 30%.

«Пока регулирование происходит в ручном режиме. Но в сентябре будет полностью автоматизировано. До конца года мы запустим интеллектуальную систему управления светофорными объектами на Волоколамском, Егорьевском и Рогачёвском шоссе», — рассказала заместитель министра.

Всего на Волоколамском шоссе, отметила она, запланировано регулирование 37 светофорных объектов.

Также Подмосковье планирует интегрироваться с интеллектуальной транспортной системой Москвы, что позволит снизить заторовые ситуации в часы пик, добавила Светлана Аипова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне планируется завершение второго этапа строительства автомобильной развязки в в городе Красногорск Московской области.

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