Законопроект о Пушкинском дне России внесен в Госдуму

Москва, , 13:17 — REGNUM Законопроект о новой памятной дате — Пушкинском дне России — внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Предлагается включить в перечень памятных дат России День русского языка — Пушкинский день России, его предлагается отмечать 6 июня.

Памятная дата призвана сохранить и поддержать развитие русского языка как «общенационального достояния не только народов Российской Федерации, но и как средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

Депутаты также обратили внимание на то, что Организация Объединенных наций объявила День русского языка раньше, чем в России. ООН провозгласила в 2010 году день официальных языков организации, в числе которых был включен и русский язык. День русского языка отмечается по инициативе ООН ежегодно 6 июня — в день рождения А.С.Пушкина.