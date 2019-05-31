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Законопроект о Пушкинском дне России внесен в Госдуму

Общество

Русский язык

Москва, 31 мая 2019, 13:17 — REGNUM  Законопроект о новой памятной дате — Пушкинском дне России — внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Предлагается включить в перечень памятных дат России День русского языка — Пушкинский день России, его предлагается отмечать 6 июня.

Памятная дата призвана сохранить и поддержать развитие русского языка как «общенационального достояния не только народов Российской Федерации, но и как средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

Депутаты также обратили внимание на то, что Организация Объединенных наций объявила День русского языка раньше, чем в России. ООН провозгласила в 2010 году день официальных языков организации, в числе которых был включен и русский язык. День русского языка отмечается по инициативе ООН ежегодно 6 июня — в день рождения А.С.Пушкина.

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Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ
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