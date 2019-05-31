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Избил человека и попал под статью глава района в Дагестане

Общество

Конфликт произошёл в стенах районной администрации

Махачкала, 31 мая 2019, 13:36 — REGNUM  В избиении человека подозревается глава Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе Следственного комитета республики.

Инцидент произошёл 14 ноября 2018 года. Установлено, что в тот день чиновник устроил проверку трудовой дисциплины работников администрации. В одном из кабинетов глава района заметил 28-летнего местного жителя, который беседовал с сотрудником. Магомедов в грубой форме потребовал от мужчины покинуть помещение и не мешать работать, но тот не подчинился. После этого чиновник нанес своему оппоненту множество ударов по лицу и голове.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичном деянии, но с причинением тяжкого вреда здоровью, подозревается член собрания депутатов сельсовета Рутульский Рутульского района Дагестана. Следствие выяснило, что в марте 2019 года он в ходе конфликта в городе Каспийске набросился с кулаками на сотрудника строительной компании.

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