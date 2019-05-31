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Власти штата Мэн запретят провайдерам продавать данные пользователей

Общество

Для принятия закона требуется лишь одобрение губернатора Джанет Миллз

Огаста, США, 31 мая 2019, 13:16 — REGNUM  Власти штата США Мэн могут принять закон, который обяжет интернет-провайдеров спрашивать согласие пользователей на продажу или передачу их личных данных третьим лицам. Об этом 31 мая сообщил портал Engadget.

В случае принятия закона компаниям также запретят использовать отсутствие согласия пользователей как предлог для того, чтобы взимать с них дополнительную плату или отказывать в обслуживании. Издание отмечает, что для принятия законопроекта сейчас требуется лишь одобрение губернатора Мэна Джанет Миллз.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что 47 компаний, в число которых вошли такие гиганты, как Apple, Google и Microsoft подписались под открытым письмом, в котором раскритиковали предложение британских спецслужб предоставлять им данные о переписке пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам

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