Власти штата Мэн запретят провайдерам продавать данные пользователей

Огаста, США, , 13:16 — REGNUM Власти штата США Мэн могут принять закон, который обяжет интернет-провайдеров спрашивать согласие пользователей на продажу или передачу их личных данных третьим лицам. Об этом 31 мая сообщил портал Engadget.

В случае принятия закона компаниям также запретят использовать отсутствие согласия пользователей как предлог для того, чтобы взимать с них дополнительную плату или отказывать в обслуживании. Издание отмечает, что для принятия законопроекта сейчас требуется лишь одобрение губернатора Мэна Джанет Миллз.

Читайте также: Звезде британского футбола пришлось извиниться за неудачную шутку в сети

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 47 компаний, в число которых вошли такие гиганты, как Apple, Google и Microsoft подписались под открытым письмом, в котором раскритиковали предложение британских спецслужб предоставлять им данные о переписке пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам