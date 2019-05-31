Пятница, 31 Мая 2019 года
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В России может быть создана служба воздушных маршалов

Общество

Тоже «средство сдерживания»

Москва, 31 мая 2019, 12:58 — REGNUM  Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предложили создать в России службу воздушных маршалов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая. Соответствующие поправки депутаты фракции подготовили ко второму чтению законопроекта о специальных средствах сдерживания авиадебоширов.

«С завидной регулярностью в СМИ появляются новости об авиадебоширах. Напивается и буянит один, а страдают сотни. Самолёт либо задерживают, либо возвращают в аэропорт. Успокоить агрессивных пассажиров некому. Именно поэтому «Справедливая Россия» внесла поправки в законодательство, которые создадут службу воздушных маршалов», — отметил лидер партии Сергей Миронов.

Такая практика применяется во многих странах, указал он. По мнению депутатов, именно воздушные маршалы будут нейтрализовывать хулиганов на борту самолета.

«Да и зная о том, что среди пассажиров будет маршал, хулиган несколько раз подумает, стоит ли ему тревожить покой других граждан», — рассуждает Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 30 мая в первом чтении приняла законопроект о применении спецсредств для сдерживания авиадебоширов. Предполагается, что перечень специальных средств, а также правила их применения установит правительство РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума прописывает применение спецсредств для сдерживания авиадебоширов

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