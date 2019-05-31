На афере с кредитом попался начальник офиса «Россельхозбанка» в Дагестане

Табасаранский район, Дагестан, , 13:01 — REGNUM Признаки мошенничества выявлены в действиях начальника одного из офисов «Россельхозбанка» в Дагестане. Ему вменяют в вину оформление кредита на клиента банка без его ведома, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорный орган с заявлением о хищении его денег обратился житель Табасаранского района Дагестана. Проверка установила, что бывший управляющий дополнительным офисом банка в селе Хучни в 2013 году составил на имя потерпевшего поддельное кредитное дело. Без ведома клиента злоумышленник оформил на него целевой сельскохозяйственный кредит на 530 тысяч рублей.

Отметим, что дагестанский филиал «Россельхозбанка» за последние время не первый раз фигурирует в криминальных новостях. Как сообщало ИА REGNUM, 1 и 11 апреля силовики провели обыски в отделении кредитной организации в городе Махачкале.

Первое оперативное мероприятие было связано с расследованием дела о финансировании терроризма в отношении руководителя службы безопасности филиала Раипа Ашикова, второе — с делом против экс-директора регионального филиала Гитиномагомеда Гаджимагомедова, которого уличили в причинении ущерба банку в размере 212 млн рублей.

Читайте также: Против экс-директора филиала «Россельхозбанка» в Дагестане возбудили дело