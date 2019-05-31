Звезде британского футбола пришлось извиниться за неудачную шутку в сети

Лондон, , 12:54 — REGNUM Бывшему футболисту клуба «Ливерпуль» Джейми Каррагеру пришлось извиниться за шутку, от которой пострадал житель Великобритании. Об этом 30 мая сообщил портал Metro.

Каррагер опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором попросил фанатов выслать ему видеозапись ошибки, которую допустил его коллега Гэри Невилл во время матча между бывшими членами клубов «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». В публикации он в шутку выложил вымышленный номер телефона.

Впоследствии выяснилось, что номер имеет реального владельца, им оказался Скотт Форсит, проживающий в одном из городов Великобритании. Мужчина сообщил, что после злополучной публикации он стал получать до 54 звонков в час, это продолжалось до тех пор, пока Каррагер не удалил пост.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что на одном из интернет-форумов разгорелась жаркая дискуссия: пользователь задал вопрос о том, стоит ли ему отменить свадьбу, если его невеста не пригласит на неё его сына, являющегося открытым гомосексуалистом. Избранница мужчины заявила ему, что не хочет видеть на своей свадьбе людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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