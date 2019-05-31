Детский омбудсмен доложит 31 мая Путину о защите прав детей

Москва, , 13:01 — REGNUM Ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав детей представит 31 мая президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что после доклада детский омбудсмен и глава государства обсудят текущие конкретные вопросы, связанные с защитой в России детских прав. Кроме того, на текущий день у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая на Всероссийском конгрессе «Вектор «Детство — 2019» Кузнецова назвала непростым тот демографический период, который переживает Россия. На протяжении последних трех лет смертность в стране превышает рождаемость.

Так, в 2018 году вместе с 1,5 млн рождений зафиксировано 567 тыс. абортов. В качестве препятствий к рождению детей Кузнецова назвала барьеры в социальной и медицинской сферах, воспитательные, информационные и иные барьеры.

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