Герои против червей: почему забывают достойных и восхваляют зловредных?

Платон Беседин, , 14:18 — REGNUM

«Никто не забыт, ничто не забыто» — данный девиз применим главным образом к Великой Отечественной войне, к увековечиванию её памяти. И если раньше мы говорили «деды воевали», то теперь благодаря различным инициативам можем назвать имена, фамилии этих дедов. Однако есть и сегодня. И оно также нуждается в том, чтобы назван был каждый герой — назван и увековечен. Это не только дань уважения человеку, но и вопрос национальной безопасности. Потому что развитие экономики, военного потенциала — всё это важно, да, но не менее важно создание правильной среды, мотивирующей людей идти на достойные поступки.

Для этого у народа должны быть свои герои. Простые люди — такие же, как все, но возвысившиеся благодаря подвигу (чисто русское, к слову, понятие). А таких героев у нас, в России, великое множество. Однако героизм всегда должен быть запечатлён. Как в «Севастопольских рассказах» Толстого. Когда их читали детям в Ясной Поляне, они, слушая, вновь рвались отвоёвывать Малахов курган. Такова была сила художественного запечатления будничности подвига, явленной людьми Севастополя во время его Первой обороны…

Но сегодня нам подсовывают других героев, на деле являющихся антигероями: всех этих бестолковых видеоблогеров, шалавистых селебрити, убогих артистов, закопчённых от чёрной лжи политиков. А потом в президенты идёт гламурная бабища Собчак, и экраны забиты проститутками, вышедшими из борделя под названием «Дом-2». Можно ли создать нормальную страну при этом? Согласитесь, момент педагогический, важный.

На первых полосах газет, на экранах в прайм-тайм должны быть подлинные герои. Такие, как 13-летний подросток Дмитрий Новосёлов. Слышали ли вы о нём? А если не слышали, то почему вам не рассказали? Почему в очередном ток-шоу вам не сообщили о его подвиге? Почему молчат газетёнки, в сотый раз перетирающие о Зеленском? И почему сами вы, люди, не требуете великих историй?

Вот вам одна. Запоминайте. И расскажите другим. 24 мая в районе Копейска, в посёлке Бажово подростки и дети играли рядом с карьером. Чёртов край обрушился, и двое 10-летних детей рухнули в воду…

Так, к несчастью, бывает. Дети падают в воду, с ними случаются иные беды. И, к слову, часто при этом кто-то фиксирует происходящее на камеру. Знакомый сюжет? Человеку плохо, он в беде, а другой стоит и снимает происходящее. Вместо того, чтобы спасать, помогать.

В Бажово произошло иначе. За детьми в карьер, в воду, бросился 13-летний Дмитрий Новосёлов. И погиб, спасая ребят. Светлая ему память. Смерть любого человека — тем более отважного 13-летнего героя — это всегда трагедия. Однако нет поступка, подвига выше, чем отдать жизнь за ближнего. Так человек возвышается над собой, над обстоятельствами, являя миру, что мы созданы по образу и подобию Божиему. Уверен, сейчас Новосёлов обрёл лучшее место в лучшем мире, рядом с Господом.

Но и здесь мы обязаны — подчёркиваю данное слово: обязаны! — помнить его.

Новосёлов был юнармейцем, мечтал стать офицером. Это важная деталь. 13-летний парень, видевший своё место в жизни, свою роль в ней, желавший участвовать в судьбе Родины. Это не редкость, но и не повсеместное явление. Ведь о чём мечтают сегодня 13-летние? Чем живут? Слушают идиотов вроде Егора Крида и Данилы Поперечного, записывают порнографические ролики в Periscope и мнят себя видеоблогерами.

Не все, далеко не все, и даже не большая часть, но — беда в том, что такие порочные трутни на виду, выпяченные, как грыжа. А вот ребята вроде Ивана Крапивина или Дмитрия Новосёлова усилиями инфернальной матрицы остаются в тени. Несправедливо. Неправильно. Потому что именно они дают веру в жизнь, веру в Родину, веру в народ — и это дорогого стоит.

Ведь, смотрите, в то же время новость из той же Челябинской области. Ленинский районный суд приговорил за грабежи к 2,5 года условного срока 16-летнюю школьницу. Что сделало это создание? Пьяная угнала у бабушки Mercedes, поехала гонять и сбила инспектора дорожно-патрульной службы. Однако наказали её даже не за это, а за регулярные грабежи и вымогательства у одноклассниц…

Что надо было сделать с подобной девицей? Дать лет 10−12, а лучше отправить на урановые рудники, потому что ничего путного из этой испорченной дьяволицы не выйдет. Не надо верить в исправление. Не будет его. Она подрастёт, адаптируется, станет какой-нибудь бизнес-леди или чиновницей и точно так же, как ранее в школе одноклассниц, начнёт обкрадывать народ. Это ведь не люди, а черви, паразиты, печёночные аскариды, бычьи цепни.

Но — девушке дали всего лишь условное наказание, а стороны — сбившая и её жертва — примирились (родители помогли, видимо, за родное-то дитятко), никакого реального наказания не последовало. Дьяволица жива и чувствует себя прекрасно. А настоящий герой Дмитрий Новосёлов погиб, спасая других. Ещё одно доказательство того, что мир несправедлив.

Однако человек — каждый человек — может сам постараться быть справедливым. И матрице можно противостоять разными способами, один из них — помнить героев, называть их имена и рассказывать о них. В противовес малолетним мразям. Тем, кто начинает с оргий в Periscope, воровства и буллинга, а заканчивает жуткими убийствами, как в Псебае и Берёзовском. Если же не называть героев, не помнить о них, то поколение выродков прикончит Россию. Но если мы станем помнить таких, как Дмитрий Новосёлов, — у нас есть шансы.

Этот парень должен быть представлен к государственной награде, его именем должна быть названа школа. Потому что героям — память, а мразям — забвение. Только так и никак иначе. Но главное — мы сами обязаны помнить имя Дмитрия Новосёлова, 13-летнего подростка, отдавшего жизнь за спасение детей. Должны помнить, как помним имена Вани Крапивина, Романа Филипова, Георгия Великанова, Магомеда Нурбагандова и сотен других достойных. Их поступки — оберег России, память о них — надежда на спасение. Только так — и никак иначе в битве против легиона червей.