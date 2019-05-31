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Герои против червей: почему забывают достойных и восхваляют зловредных?

Общество

Памяти Дмитрия Новосёлова

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Герои против червей: почему забывают достойных и восхваляют зловредных?
П. Семячкин. Пионер растёт смелым и не боится трудностей (фрагмент). 1960

Платон Беседин, 31 мая 2019, 14:18 — REGNUM  

«Никто не забыт, ничто не забыто» — данный девиз применим главным образом к Великой Отечественной войне, к увековечиванию её памяти. И если раньше мы говорили «деды воевали», то теперь благодаря различным инициативам можем назвать имена, фамилии этих дедов. Однако есть и сегодня. И оно также нуждается в том, чтобы назван был каждый герой — назван и увековечен. Это не только дань уважения человеку, но и вопрос национальной безопасности. Потому что развитие экономики, военного потенциала — всё это важно, да, но не менее важно создание правильной среды, мотивирующей людей идти на достойные поступки.

Для этого у народа должны быть свои герои. Простые люди — такие же, как все, но возвысившиеся благодаря подвигу (чисто русское, к слову, понятие). А таких героев у нас, в России, великое множество. Однако героизм всегда должен быть запечатлён. Как в «Севастопольских рассказах» Толстого. Когда их читали детям в Ясной Поляне, они, слушая, вновь рвались отвоёвывать Малахов курган. Такова была сила художественного запечатления будничности подвига, явленной людьми Севастополя во время его Первой обороны…

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Франц Рубо. Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Франц Рубо. Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»

Но сегодня нам подсовывают других героев, на деле являющихся антигероями: всех этих бестолковых видеоблогеров, шалавистых селебрити, убогих артистов, закопчённых от чёрной лжи политиков. А потом в президенты идёт гламурная бабища Собчак, и экраны забиты проститутками, вышедшими из борделя под названием «Дом-2». Можно ли создать нормальную страну при этом? Согласитесь, момент педагогический, важный.

На первых полосах газет, на экранах в прайм-тайм должны быть подлинные герои. Такие, как 13-летний подросток Дмитрий Новосёлов. Слышали ли вы о нём? А если не слышали, то почему вам не рассказали? Почему в очередном ток-шоу вам не сообщили о его подвиге? Почему молчат газетёнки, в сотый раз перетирающие о Зеленском? И почему сами вы, люди, не требуете великих историй?

Вот вам одна. Запоминайте. И расскажите другим. 24 мая в районе Копейска, в посёлке Бажово подростки и дети играли рядом с карьером. Чёртов край обрушился, и двое 10-летних детей рухнули в воду…

Так, к несчастью, бывает. Дети падают в воду, с ними случаются иные беды. И, к слову, часто при этом кто-то фиксирует происходящее на камеру. Знакомый сюжет? Человеку плохо, он в беде, а другой стоит и снимает происходящее. Вместо того, чтобы спасать, помогать.

В Бажово произошло иначе. За детьми в карьер, в воду, бросился 13-летний Дмитрий Новосёлов. И погиб, спасая ребят. Светлая ему память. Смерть любого человека — тем более отважного 13-летнего героя — это всегда трагедия. Однако нет поступка, подвига выше, чем отдать жизнь за ближнего. Так человек возвышается над собой, над обстоятельствами, являя миру, что мы созданы по образу и подобию Божиему. Уверен, сейчас Новосёлов обрёл лучшее место в лучшем мире, рядом с Господом.

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Дмитрий Новосёлов
Иллюстрация: Кадр из сюжета «В Копейске простились с 13-летним героем». 1obl.ru
Дмитрий Новосёлов

Но и здесь мы обязаны — подчёркиваю данное слово: обязаны! — помнить его.

Новосёлов был юнармейцем, мечтал стать офицером. Это важная деталь. 13-летний парень, видевший своё место в жизни, свою роль в ней, желавший участвовать в судьбе Родины. Это не редкость, но и не повсеместное явление. Ведь о чём мечтают сегодня 13-летние? Чем живут? Слушают идиотов вроде Егора Крида и Данилы Поперечного, записывают порнографические ролики в Periscope и мнят себя видеоблогерами.

Не все, далеко не все, и даже не большая часть, но — беда в том, что такие порочные трутни на виду, выпяченные, как грыжа. А вот ребята вроде Ивана Крапивина или Дмитрия Новосёлова усилиями инфернальной матрицы остаются в тени. Несправедливо. Неправильно. Потому что именно они дают веру в жизнь, веру в Родину, веру в народ — и это дорогого стоит.

Ведь, смотрите, в то же время новость из той же Челябинской области. Ленинский районный суд приговорил за грабежи к 2,5 года условного срока 16-летнюю школьницу. Что сделало это создание? Пьяная угнала у бабушки Mercedes, поехала гонять и сбила инспектора дорожно-патрульной службы. Однако наказали её даже не за это, а за регулярные грабежи и вымогательства у одноклассниц…

Что надо было сделать с подобной девицей? Дать лет 10−12, а лучше отправить на урановые рудники, потому что ничего путного из этой испорченной дьяволицы не выйдет. Не надо верить в исправление. Не будет его. Она подрастёт, адаптируется, станет какой-нибудь бизнес-леди или чиновницей и точно так же, как ранее в школе одноклассниц, начнёт обкрадывать народ. Это ведь не люди, а черви, паразиты, печёночные аскариды, бычьи цепни.

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Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928
Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Но — девушке дали всего лишь условное наказание, а стороны — сбившая и её жертва — примирились (родители помогли, видимо, за родное-то дитятко), никакого реального наказания не последовало. Дьяволица жива и чувствует себя прекрасно. А настоящий герой Дмитрий Новосёлов погиб, спасая других. Ещё одно доказательство того, что мир несправедлив.

Однако человек — каждый человек — может сам постараться быть справедливым. И матрице можно противостоять разными способами, один из них — помнить героев, называть их имена и рассказывать о них. В противовес малолетним мразям. Тем, кто начинает с оргий в Periscope, воровства и буллинга, а заканчивает жуткими убийствами, как в Псебае и Берёзовском. Если же не называть героев, не помнить о них, то поколение выродков прикончит Россию. Но если мы станем помнить таких, как Дмитрий Новосёлов, — у нас есть шансы.

Этот парень должен быть представлен к государственной награде, его именем должна быть названа школа. Потому что героям — память, а мразям — забвение. Только так и никак иначе. Но главное — мы сами обязаны помнить имя Дмитрия Новосёлова, 13-летнего подростка, отдавшего жизнь за спасение детей. Должны помнить, как помним имена Вани Крапивина, Романа Филипова, Георгия Великанова, Магомеда Нурбагандова и сотен других достойных. Их поступки — оберег России, память о них — надежда на спасение. Только так — и никак иначе в битве против легиона червей.

regnum author Платон Беседин
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Героизм в мирное время
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