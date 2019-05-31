Калужским собственникам прививают ответственное отношение к сельхозучасткам

Калуга, , 12:44 — REGNUM В Калужской области у собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения стараются выработать ответственное отношение к земельным участкам. Как сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства, этому способствует угроза привлечения к административной ответственности в виде штрафов, налагаемых на собственников земельных участков, не исполняющих требования действующего законодательства, а также перспектива увеличения налоговой нагрузки.

Так, предпринимаемые в рамках осуществления земельного контроля меры заставляют вовлекать в оборот неиспользуемые участки, а в отдельных случаях отказаться от права собственности. В 2018 году правообладатели земельных участков отказались от права на 96 земельных участков общей площадью 3 924 га. В соответствии с действующим законодательством такие участки поступают в муниципальную собственность органа местного самоуправления, на территории которого они расположены, и могут служить дополнительным источником доходов местного бюджета за счёт их продажи или передачи в аренду.

Добавим, что площадь сельскохозяйственных угодий в Калужской области составляет 1136,3 тыс. га, в том числе пашни 849 тыс. га. В 2018 году муниципальными земинспекторами было проведен более 2 тыс. проверок соблюдения законодательства на земельных участках общей площадью 65,1 тыс. га. Из них в 896 случаях (это 44,6%) выявлены нарушения (624 — неисполнение земельного законодательства и 272 — неисполнение ранее выданных предписаний). Кроме того, проведено 88 плановых рейдов на площади более 8,1 тыс. га. 873 проверки, или 43,5% от их общего количества, были проведены внепланово.

Реализуемая в последнее время на территории области политика в сфере осуществления земельного контроля, в первую очередь в отношении земель сельскохозяйственного назначения, уже принесла плоды. Так, обеспечивается вовлечение в сельскохозяйственный оборот 30−40 тыс. га неиспользуемых земель. За последние три года доля используемой пашни выросла на 12,6 процентного пункта.