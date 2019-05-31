Правительство Индии: вода Ганга непригодна для питья и купания

Нью-Дели, , 12:52 — REGNUM Вода крупнейшей индийской реки Ганг «полностью непригодна для питья и купания». Об этом 30 мая сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на отчет Центрального комитета по контролю загрязнения Индии (ЦККЗ).

Представители ЦККЗ подчеркнули, что воды реки Ганг в штатах Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия «полностью непригодны как для питья, так и для купания». Сообщается, что предельно высокая концентрация вредных веществ и мусора зафиксирована контрольно-измерительным оборудованием на 79 из 86 станций, размещенных на указанной реке. Лишь в семи населенных пунктах воду можно пить и использовать для гигиенических процедур после предварительной дезинфекции.

Проблема загрязнения воды реки Ганг представляет серьезную опасность для Индии. Будучи одной из самых полноводных и длинных рек Южной Азии, Ганг считается «водной артерией жизни» в регионе, страдающем от нехватки питьевой воды. Напомним, что Ганг также является священной рекой индуизма. Ежегодно сотни тысяч паломников из Южной Азии и со всего мира путешествуют к Гангу, чтобы совершить омовение в его водах.