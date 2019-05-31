Оплата предусмотрена, но не для всех: о сокращённом рабочем дне в жару

Москва, , 12:50 — REGNUM Законодательно работа в жаркую погоду ни Трудовым кодексом, ни другими законами не регулируется, сообщила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предупреждение Роструда о необходимости сокращения рабочего времени в случае, если воздух прогревается до 28,5°С, она пояснила, что существует другой, не менее важный документ — СанПиН, за выполнением которого следит Роспотребнадзор:

«Согласно этим нормам, работа в условиях жары, которая негативно влияет на организм человека и способствует обострению хронических заболеваний, начинается с 28,5º по Цельсию. Именно при такой температуре возникает необходимость сокращения рабочего дня.Методы создания комфортных условий каждый работодатель выбирает самостоятельно. Сокращение количества рабочих часов и установка кондиционеров — одни из основных рекомендаций Роструда, но к ним руководители прислушиваются нечасто.

А вот отпускать людей с хроническими заболеваниями на вынужденный отдых в жаркий период они обязаны. При чем оплата за этот период может производиться по нормам ч. 2 статьи 157 Трудового кодекса РФ как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей средней зарплаты. Отмечу, что меры по сокращению рабочего дня носят рекомендательный характер и руководство каждого предприятия само делает выбор — стоит вводить эти меры или нет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что продолжительность рабочего дня в жаркую погоду может быть сокращена на период от одного до четырех часов, сообщил Роструд. Также в профильном ведомстве напомнили об обязанности работодателей обеспечить на каждом рабочем месте в жару соответствующий температурный режим, в том числе — за счет кондиционирования.

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