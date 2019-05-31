Китайские инвесторы попросили Зеленского защитить их активы от рейдеров

Киев, , 12:39 — REGNUM Представители китайской госкорпорации СNBM направили президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное обращение с просьбой защитить их бизнес от украинского олигарха, сообщило 31 мая информационное агентство «УНИАН».

СNBM владеет на Украине солнечной электростанцией в Николаевской области и является крупнейшим инвестором в украинский рынок возобновляемых энергоресурсов.

Представители китайской корпорации утверждают, что их бизнес на Украине попал в поле зрения олигарха Павла Фукса. По их словам, Фукс при помощи своих связей создал группы влияния в силовых структурах и судах Украины, и фактически изымает имущество СNBM.

В тексте обращения описаны случаи, когда судьи после двухминутного совещания внезапно выносят решения в пользу Фукса, а следователи избегают встреч с представителями СNBM.

«Таким образом, судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближены к бывшему руководству государства, а все попытки компании решить ситуацию в правовом поле остаются безрезультатными», — сказано в документе.

Стоимость активов китайской госкорпорации на Украине составляют около $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском аналитическом издании Atlantic Council вышла статья, автор которой заявил, что Зеленский должен начать свой президентский срок с реформы судебной системы, поскольку на данный момент на Украине состояние судов «высмеивает саму идею правосудия».

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