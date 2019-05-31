Индонезийские компании представили свои проекты инвесторам из КНР — СМИ

Куньмин, Китай, , 12:39 — REGNUM Две индонезийские компании AwanTunai и ETab продемонстрировали свои пилотные проекты перед китайскими инвесторами на встрече в городском округе Куньмин на юго-западе Китая, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что мероприятие, которое проводилось правительством городского округа Куньмин, правительством района Чаоян в Пекине и несколькими китайскими компаниями, было направлено на поиск глобального технологического пилотного проекта, который мог бы поддержать экономическое развитие и культурный обмен между Китаем и странами Юго-Восточной и Южной Азии.

Известно, что 17 из 400 начинающих компаний из Австралии, Индонезии, Израиля, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама получили ценную возможность, а именно представить свои проекты перед рядом китайских инвесторов.

Компания AwanTunai, например, представила проект, касающийся цепочки поставок товаров в Индонезию по доступным ценам.

«От имени правительства Индонезии мы гордимся их потенциалом», — заявил атташе по культуре и образованию посольства Индонезии в Пекине Яя Сутарая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии в сотрудничестве с министерством окружающей среды Нидерландов запустило исследовательский проект по очистке индонезийских рек от пластиковых отходов.

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