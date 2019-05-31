Пассажиропоток из «Сколково» вырос после ввода ТПУ

Москва, , 12:22 — REGNUM Число пассажиров в первые дни работы транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Инновационный центр «Сколково» на 20% превысило трафик прошлой недели с платформы «Трёхгорка», сообщил 31 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

«После ввода ТПУ «Инновационный центр «Сколково» число пассажиров выросло сразу. За первые четыре дня количество пассажиров, отправляющихся со станции, составило почти 28 тыс. человек. Это почти на 20% больше, чем с остановочного пункта «Трёхгорка» на прошлой неделе», — написал он.

По мнению мэра, популярность поездок на железнодорожном транспорте из «Сколково» будет расти и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 мая открыли железнодорожную платформу центра «Сколково» и транспортно-пересадочный узел.

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