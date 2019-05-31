Туристический «восточный экспресс» отбыл в первый рейс из Анкары

Анкара, , 13:24 — REGNUM 29 мая 2019 года в 19:55 туристический «восточный экспресс» после церемонии, прошедшей на историческом вокзале Анкары, проводили в первый рейс. Он был запущен по маршруту Анкара-Карс-Анкара с целью удовлетворения возрастающей потребности пассажиров в уже имеющемся «Восточном экспрессе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, проект туристического «восточного экспресса» стал результатом сотрудничества Министерства транспорта и инфраструктуры и Министерства культуры и туризма. Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой сообщил, что туристический «восточный экспресс» является одним из проектов, нацеленных на развитие туристической сферы страны. Он, в частности, заявил: «От лица министерства мы хотели как разнообразить туризм, так и соединить новыми путями сообщения нашу 81 провинцию. Во многих уголках земли есть известные туристические поезда. Вместо того, чтобы останавливаться в 50 точках маршрута на пару минут, поезд будет совершать 3 длительные остановки, и ещё 2 — на обратном пути. Этот проект создавался для получения выгоды от туризма не только Карсом, но всеми находящимися на маршруте провинциями».