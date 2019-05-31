В Подмосковье установят свыше 700 детских площадок в 2019 году

Красногорск, , 12:42 — REGNUM В 2019 году в Подмосковье установят 712 детских площадок, из них 213 — по губернаторской программе. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьёв, сообщила пресс-служба губернатора.

Чиновник сообщил, что с жителями будет согласована тематика по каждому объекту, например, детская площадка может быть оформлена в стиле «транспорт», «замок», «космос», «лес», «эко-город», «море» или «спорт». В выборе эскиза задействуют как родителей, так и детей.

Ранее Воробьёв обратил внимание глав муниципалитетов на состояние детских площадок.

«Дело в том, что погода у нас часто экстремальная, лёд и снег сказываются на покрытии, здесь нужно с умом подходить к обслуживанию площадок. Например, в Красногорске жители просили в зимнее время своевременно подметать снег, чтобы не образовывалась наледь», — отметил он.

Губернатор области также напомнил, что программа по установке новых детских площадок в муниципальных образованиях Московской области существенно увеличила свои темпы. Если в начале старта открывались по 60−70 площадок в год, то в 2018 году показатели увеличились до 250−270. Объекты также приспосабливают для нужд старшего поколения.

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