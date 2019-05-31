Граждане РФ рассказали, как выбирают имена детям

Москва, , 12:15 — REGNUM Большинство жителей России (64%), имеющие детей, выбрали своим новорождённым детям понравившееся имена, а не называли малышей в чью-либо честь. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди молодежи эта доля заметно выше, нежели среди людей старшего поколения. Каждый четвертый опрошенный (27%) назвал своего ребенка

В честь одного из членов семьи назвали своего ребёнка 27% опрошенных (32% среди 60 лет+). 7% выбрали имя по религиозным соображениям, назвав ребенка в честь какого-либо святого.

Имена знаменитых людей или выдающихся исторических личностей дали своим детям 4% и 3% родителей соответственно. 2% граждан РФ назвали ребенка в честь персонажа книги, фильма или сериала, 1% — в свою честь.

Опрос проведен 29 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) отрицательно относятся к необычным именам, которые родители дают своим детям.

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