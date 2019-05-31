В Минздраве рассказали о вреде бестабачных кальянов

Москва, , 12:07 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ выступило за запрет в том числе бестабачных кальянов в ресторанах и кафе, поскольку они вредны для здоровья, сообщили 31 мая «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что употребление бестабачных кальянов создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний — устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий.

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Также в Минздраве сообщили, что курение кальяна приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней и раку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве ввели административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в курение устройств, имитирующих курение табака. Кроме того, столичные власти могут приравнять вейпы и кальяны к табачной продукции.

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