В Калужской области 6,5 тыс. человек не платят алименты

Калуга, , 12:05 — REGNUM В Калужской области в работе сотрудников регионального управления ФССП России находится около семи тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в отношении 6,5 тыс. человек. Как сообщила 31 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, судебные приставы впервые составили алиментную карту региона.

Основное количество должников по алиментам — это мужчины. В отношении них в структурных подразделениях регионального ведомства находится 5930 исполнительных производств. Женщин, которые являются должницами по алиментам, в регионе 1066.

«По взысканной сумме в пользу несовершеннолетних детей за 4 месяца 2019 года первое место также занимает город Калуга, в котором судебные приставы взыскали 16 млн рублей. Отделом судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам, а также Малоярославецком районе было взыскано более 3 млн 700 тыс. рублей задолженностей по алиментам. В Дзержинском районе судебные приставы взыскали 3 млн 350 тысяч рублей алиментных долгов», — сказала Любовь Скакун.

Например, житель Калуги заплатил 341 тысячу рублей долга по алиментным платежам, чтобы продать долю в квартире, на которую ранее был наложен запрет судебных приставов.

Должник в течение продолжительного времени недобросовестно исполнял родительские обязанности. Судебные приставы применяли к неплательщику различные меры принудительного исполнения, в том числе привлекали к административной ответственности. Решающим же аргументом, побудившим должника погасить алиментный долг, стал запрет на проведение любых регистрационных действий с принадлежащей ему долей в квартире. После уплаты долга по алиментам запрет на регистрационные действия с имущества был снят, а права несовершеннолетнего ребёнка восстановлены.

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