Почти 50% жителей РФ против необычных имён для детей

Москва, , 12:03 — REGNUM Почти половина жителей России (47%) отрицательно относятся к необычным именам, которые родители дают своим детям. Чаще негативно реагируют люди старше 60 лет (60%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нейтральную позицию занимают ещё 41% опрошенных, причём молодые люди в возрасте 23−24 лет более лояльны (60%). Одобряют наречение детей необычными именами 11% респондентов.

В рейтинг самых необычных именами для новорождённых вошли: Добрыня (2%), Аврора, Гермиона, Даздраперма, Люцифер, буквенно-числовой код и др.

Опрос проведен 29 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве весной 2019 года самыми редким женскими именами стало имя Арья. Всего за восемь лет, пока идёт «Игра престолов», в столице именем главной героини сериала назвали 18 новорождённых девочек.

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