Пятница, 31 Мая 2019 года
12:17:02 МСК

Почти 50% жителей РФ против необычных имён для детей

Общество

Опрос ВЦИОМ

Москва, 31 мая 2019, 12:03 — REGNUM  Почти половина жителей России (47%) отрицательно относятся к необычным именам, которые родители дают своим детям. Чаще негативно реагируют люди старше 60 лет (60%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нейтральную позицию занимают ещё 41% опрошенных, причём молодые люди в возрасте 23−24 лет более лояльны (60%). Одобряют наречение детей необычными именами 11% респондентов.

В рейтинг самых необычных именами для новорождённых вошли: Добрыня (2%), Аврора, Гермиона, Даздраперма, Люцифер, буквенно-числовой код и др.

Опрос проведен 29 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: ЗАГСы Москвы назвали самые редкие имена новорождённых весной

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве весной 2019 года самыми редким женскими именами стало имя Арья. Всего за восемь лет, пока идёт «Игра престолов», в столице именем главной героини сериала назвали 18 новорождённых девочек.

Ранее на эту тему: ЗАГСы Москвы назвали самые необычные детские имена

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить