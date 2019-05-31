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Генпрокуратура ДНР завела дела на командиров ВСУ, причастных к обстрелам

Общество

За три дня украинские силовики повредили 21 объект

Донецк, 31 мая 2019, 11:53 — REGNUM  Следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР возбудило ряд уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов нескольких населённых пунктов ДНР, заявили 31 мая в пресс-службе ведомства.

Речь идёт об обстрелах Донецка, Горловки, Докучаевска и Ясиноватой с 26 по 29 мая. В рамках четырёх уголовных дел расследуется повреждение 21 объекта гражданской инфраструктуры.

«Уголовные дела возбуждены в отношении командиров: 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гараз И.В., 24-й механизированной бригады ВСУ Гудзь В.Ф., 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Брыжинского Д.В. и 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Палас Н.Д.», — сказано в сообщении.

Указанные лица подозреваются в том, что отдавали незаконные приказы обстреливать территорию Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки по территории ДНР были выпущены более 400 единиц боеприпасов, в результате чего пострадали двое мирных жителей, включая восьмилетнюю девочку, а также жилой дом.

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