Мосгорсуд оставил без изменений приговор националисту Марцинкевичу

Москва, , 11:49 — REGNUM Московский городской суд оставил в силе приговор осужденному на 10 лет колонии строгого режима лидеру общественного движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Бабушкинского районного суда.

«Суд постановил оставить в силе приговор Марцинкевичу. Александру Шанкину назначенное наказание снизить до 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Елизавета Симонова освобождена судом от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, её освободили из-под стражи в зале суда», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Бабушкинский районный суд постановил, что под предлогом осуществления социально-значимых проектов, якобы связанных с противодействием распространению наркотиков, в период с 2013 по 2014 годы Максим Марцинкевич вместе с участниками движения «Реструкт» совершали в Москве разбойные нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

Все участники акций получили реальные тюремные сроки. Также с националистов взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевших.

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