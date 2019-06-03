Взрывы и провокаторы: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 06:34 — REGNUM

Зачем Владимир Путин в октябре приедет в Нижний Новгород и приедет ли, на что живут депутаты, два года подряд пишущие в декларации о доходах — ноль? Этим, и не только этим, вопросом задавались жители Нижегородской области на прошлой неделе. Среди важных событий также стоит отметить отчёт губернатора о работе правительства в 2018 году, в котором Глеб Никитин дал несколько обещаний, а нижегородцы теперь делают ставки — сбудется или не сбудется. Конец недели был омрачён происшествием в Дзержинске, где на оборонном заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила прогремела серия взрывов, в результате которых пострадали 89 человек, повреждены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры.

ЧП

1 июня в цехе по производству тротила на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 800 кв метров непосредственно на площадке предприятия и 400 кв метров — в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. Взрывной волной, по уточненным данным, повреждены около 180 жилых домов и социальных объектов, в том числе 70 детских садов и 31 школа, основная масса повреждений — выбитые стекла. В настоящее время продолжается оценка ущерба.

Пострадали 89 человек, 44 из них являются сотрудниками предприятия, 45 человек — граждане, проживающие на прилегающей к заводу территории. В ближайшее время пострадавшим, проходящим лечение в стационаре, будет оказана материальная помощь в размере 150 тысяч рублей. К вечеру 2 июня в стационаре находились 15 человек (ранее сообщалось о 16 госпитализированных).

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Сообщалось также, что накануне, 31 мая, гендиректора ГосНИИ «Кристалл» отстранили от занимаемой должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности.

Вместе с тем в Дзержинске 1 июня проводилась эвакуация ряда торговых центров в связи с ложными сообщениями о минировании. Губернатор Глеб Никитин отреагировал жёстко:

«Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках. На фоне ЧП на заводе также начались звонки о минировании объектов — около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию».

Читайте также: По уточнённым данным, при взрывах в Дзержинске пострадали 89 человек

Губернаторский отчёт

30 мая в рамках очередной сессии Заксобрания главной темой стал отчёт Глеба Никитина о работе правительства в 2018 году и рассказ о планах.

Никитин отметил, что только в 2019 году за счёт бюджетов всех уровней на нацпроекты направят свыше 32 млрд рублей, из них более 22 млрд — это средства федерального бюджета. Общая сумма на 2019—2021 годы — более 88 млрд рублей. Региональные проекты содержат более двух тысяч мероприятий, планируемых к реализации на территории Нижегородской области.

«С нашей стороны нормативно закреплена персональная ответственность за реализацию проектов на разных уровнях. Также сегодня наша общая задача — развивать институт общественного контроля. Проще говоря, ни одна школа, ни один детский сад не должны быть приняты официальной комиссией до тех пор, пока объекты не примут родители детей, которые будут учиться в этой школе и ходить в этот детский сад. По тому же принципу должна проходить приемка нового жилья, построенного для расселения аварийного фонда. Качество работ прежде всего должны проверять именно те, кто будет там жить», — заявил губернатор.

Отметим, к 800-летию Нижнего Новгорода в нём должен появиться современный образовательный центр на 1500 мест, а в прошлом году было сдано два детских сада — на 75 мест в поселке Ближнее Борисово Кстовского района и на 110 мест в Советском районе Нижнего Новгорода, до конца 2019 года планируется открыть еще 20 детских садов на 2120 дополнительных мест для малышей ясельного возраста. 12 — в Нижнем Новгороде, 2 — в Выксе, по одному в Богородском, Краснобаковском, Дальнеконстантиновском и Сергачском районах, в городах Бор и Первомайск.

Читайте также: Нижегородские школы и детские сады перед сдачей будут проверять родители

Говоря об инвестициях, губернатор отметил, что на сегодня по сопровождаемым корпорацией развития проектам объём инвестиций порядка 130 млрд рублей. В 2018 году валовой региональный продукт Нижегородской области составил порядка 1,4 трлн рублей при объёме инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий — 259 млрд рублей. По этому показателю область заняла в стране 20-е место, а в Поволжье — четвёртое.

В сфере животноводства, по сведениям из доклада, в 2018 году введено в эксплуатацию 16 животноводческих комплексов общей мощностью 4,7 тыс. голов крупного рогатого скота, а с 2019 по 2021 год будет введено ещё 20 на 9,6 тыс. голов. На поддержку агропромышленной сферы в 2018 году было перечислено более 3,5 млрд рублей.

Из важных принятых правительством решений можно отметить субсидирование обновления подвижного состава пригородных электричек. Из областного бюджета 178,3 млн рублей было направлено на возмещение затрат на приобретение пяти электропоездов. Первый из пяти электропоездов введен в эксплуатацию в конце 2018 года, остальные — в первом квартале 2019 года.

В комментариях газете «Коммерсантъ» вице-спикер заксобрания Александр Табачников заявил, что из отчета главы региона видно, что смена губернатора и правительства не привела к тому, «что все старое забыто, и началось принципиально новое»: «Лучшее из того, что было, осталось. При этом губернатор и его команда принесли в регион много, очень много нового. Мы, в частности, являемся сегодня, несомненно, регионом-­лидером по формированию регламентов, необходимых для формирования правительства. Кроме того, в докладе шла речь о реализации крупных инфраструктурных проектов».

Коммунист Владислав Егоров, который был на выборах оппонентом Глеба Никитина, между тем считает, что процедура отчета губернатора могла быть построена иначе, и посетовал, что доклад народные избранники не увидели до сессии и не смогли подробно ознакомиться:

«Депутаты, представляющие население Нижегородской области, должны иметь право высказать свои замечания и рекомендации о деятельности правительства губернатору, а не просто заслушать отчет и принять его к сведению, как это реализовано на данный момент».

Спикер Заксобрания Евгений Лебедев, комментируя отчёт, отметил, что «соработничество не формализовано — мы можем всегда обсудить актуальный вопрос в оперативном порядке»:

"Как председатель Законодательного собрания регулярно встречаюсь с губернатором и могу ответственно заявить, что Глеб Сергеевич всегда внимательно относится к темам, которые мы поднимаем. Это и есть нормальный диалог исполнительной и законодательной властей».

Нижегородские СМИ тем временем предложили читателям запоминать и следить, что из обещанного губернатором станет реальностью.

Владимира Путина ждут в Нижнем Новгороде

Президент РФ может посетить Нижний Новгород уже в октябре текущего года. Об этом в ходе отчёта перед депутатами сообщил Глеб Никитин.

Предполагается, что он побывает с визитом в столице региона в период прохождения в ней международного форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие состоится 10−11 октября. На проведение форума областной бюджет из федерального получит порядка 100 млн рублей.

Читайте также: Путин может посетить форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде

«С 10 по 11 октября впервые в Нижнем Новгороде на стадионе пройдет международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Ожидаем на открытии президента РФ Владимира Владимировича Путина», — сказал Никитин.

Напомним, о том, что именно Нижний Новгород примет форум в этом году, стало известно в апреле. Министр спорта РФ Павел Колобков тогда отметил, что мероприятие перейдет в ежегодный формат вместо одного раза в два года. Форум проходит под патронатом Владимира Путина, впервые он состоялся с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В 2018 году площадкой мероприятия был Ульяновск.

Владимир Путин посещал Нижний Новгород в последний раз в декабре 2017 года. На встрече с работниками «ГАЗ» он заявил о своем намерении вновь баллотироваться на пост президента.

Нищета с мандатами, бедные чиновники и их вторые половины

В Нижнем Новгороде на прошлой неделе активно отчитывались о доходах по итогам 2018 года чиновники и депутаты. Среди них и глава города Владимир Панов, который пришёл на свой пост в январе 2018 года из Госдумы. Доходы у Панова довольно скромны, особенно на фоне некоторых его коллег. За год он заработал 2,69 млн рублей, а супруга и того меньше — 143 тыс. рублей. При этом у четы Пановых достаточно богатый список имущества в собственности: автомобиль «Шевроле Klit» (Aveo), мотороллер PiaggioVespaPrimavera 125, пять участков общей площадью свыше 85 га, три квартиры от 63,6 до 200,9 кв. м, две дачи — на 74 и 209 кв. м, два нежилых помещения площадью 16,3 и 16,8 кв. м.

Читайте также: 85 га земли, три квартиры, две дачи: нижегородский мэр отчитался о доходах

Из заместителей Панова больше всех заработал Алексей Карапузов, назначенный курировать информационные технологии в мэрии в октябре 2018 года — более 5,627 млн рублей, но в эту сумму вошёл доход от продажи ценных бумаг. По-прежнему удивляет ситуация в семье первого заместителя нижегородского мэра Наталии Казачковой, муж которой по итогам 2017 года показал доход 1,6 рубля, а по итогам 2018 года дохода он не имел вовсе. А супруг главы аппарата мэрии Людмилы Кайновой за год заработал всего 78,9 тыс. рублей. У жены заместителя главы Леонида Самухина доход за 2018 год также был скромен — всего 1,27 рубля.

Читайте также: Безработные мужья и жёны с рублёвым доходом: нижегородская мэрия отчиталась

Но больше всех поразил общественность депутат-коммунист, гендиректор ООО «Баутекс» Михаил Сухарев, который второй год подряд в декларации пишет, что ни он, ни его супруга доходов не имеют. При этом у депутата двое несовершеннолетних детей, в собственности четы Сухаревых имеется квартира площадью 31 кв. м, доля в квартире площадью 82,6 кв. м и автомобилиAudiA6, ŠkodaSuperb и HondaCivicDX, за которые, к слову, ежегодно начисляется транспортный налог. Подобные сведения в декларации депутата вызвали недоумение у многих.

Читайте также: Нижегородский депутат и его супруга за год не получили ни рубля дохода

«Декларации о доходах — всегда праздник. Депутат Гордумы от КПРФ, генеральный директор ООО «Баутекс» Михаил Сухарев второй год имеет нулевой доход. Вместе с товарищем Сухаревым святым духом, по всей видимости, питается и его супруга, которая также задекларировала ноль. Судя по декларации, народный избранник и жена ничего не зарабатывают второй год подряд, что не мешает ему владеть тремя иномарками: Audi A6, Skoda Superb и Honda Civic DX и, в паре с супругой, двумя квартирами. В 2016 году их общий задекларированный доход был меньше 300 тысяч», — написал телеграм-канал «Нижегородский эксперт».

А канал «Сорокин хвост» в ответ на это пошутил, что, видимо, у депутата автомобили «с нулевым потреблением бензина».

Не лишним будет напомнить, что годом ранее один депутат Нижегородской думы уже лишился мандата за забывчивость в декларации — Олег Сорокин не указал заём на 9 млн рублей, поэтому вынужден был сложить полномочия досрочно.

Политические перебежчики

В преддверии довыборов в думу Нижнего Новгорода и Заксобрание, которые должны пройти осенью 2019 года, нижегородские СМИ проанализировали ситуацию по смене политических окрасок местными политиками.

Напомним, 26 мая отделение единороссов провело праймериз, в которых приняли участие почти 27 тыс. жителей. Явка составила свыше 8,5%. В Нижегородской думе из-за досрочного сложения полномочий без представителей осталось пять округов. Лидерами по итогам праймериз стали: по избирательному округу №9 Ленинского района Нижнего Новгорода — глава молодёжного парламента при Заксобрании Нижегородской области Татьяна Скоробогатова, по округу №15 — гендиректор телекомпании «Волга» Руслан Станчев, по округу №16 — директор Нижегородского государственного цирка Инна Ванькина, по 21-му округу — директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования» Павел Пашинин, по округу №24 — президент Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Евгений Костин. Довыборы в сентябре предстоят и в Кстовском районе, где жители округа №20 будут определяться со своим представителем в Заксобрании. Здесь лидирует зам. генерального директора по связям с общественностью — начальник центра ООО «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

В преддверии предвыборных кампаний издание Newsnn.ru вспомнило о таком явлении, как перебежчики из одной партии в другую.

«В последнее время случаи переходов депутатов из одной партии в другую значительно снизились. Сейчас просматривается другая тенденция — избрание в думу или парламент в качестве независимого депутата, а в процессе работы — переход, в основном в «Единую Россию», — уточнило издание, добавив, что на последних выборах в думу Нижнего Новгорода самовыдвиженцами шли четыре кандидата. Три из них оказались потом во фракции «Единая Россия», один — в «Справедливой России».

По мнению политобозревателя Валентины Бузмаковой, «скоро это будет практиковаться повсеместно, так как партия власти «теряет очки».

Нижегородские антимонопольщики сменили главу

С поста главы управления антимонопольной службы Нижегородской области ушёл Михаил Теодорович, занимавший его с февраля 2007 года. Обязанности временно исполняет заместитель — Надежда Башева. Теодорович перешел на пост помощника руководителя ФАС России.

Читайте также: Главный нижегородский антимонопольщик перешел в ФАС России

Напомним, до назначения на пост главы управления Михаил Теодорович занимал посты в департаменте экономики и прогнозирования администрации Нижегородской области, с 1995 по 2001 год являлся руководителем указанного департамента.

Между тем некоторые эксперты связывают уход Теодоровича с конфликтом с властями города.

«Руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович покинул свой пост. Официально — из-за перехода на работу в центральный аппарат УФАС. Якобы Теодорович стал помощником руководителя антимонопольной службы. Неофициально можно увязать уход Теодоровича с конфликтом с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым и с общим трендом обновления руководителей крупных ведомств. И.о. пока назначена Надежда Башева. Так или иначе, уход Михаила Леонидовича — это потеря для области, потому что он был крайне яркой фигурой», — отметил нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях.

Депутат предложил урезать новогодние и майские выходные

Инициатива нижегородского депутата Владимира Буланова — директора ЗАО «Концерн ТЕРМАЛЬ», которое является крупным производителем электротермического оборудования, вызвала бурное обсуждение среди горожан.

Депутат замахнулся на новогодние каникулы и майские праздничные выходные. Он предложил сократить количество выходных дней в году. С этой инициативой он выступает не в первый раз, но ранее коллеги из Заксобрания его не поддержали. Депутат повторно планирует внести законопроект в июне. Суть поправок — сократить новогодние праздники до одного дня, а майские выходные — до двух, на 1 и 9 мая, а также «не переносить их, независимо от того, на какие дни они выпадают».

«По мнению Владимира Буланова, это позволит повысить производительность труда. Январь и май — такие месяцы, когда полмесяца все отдыхают, а еще полмесяца уходит на раскачку. По сути из-за этого страна выпускает мало продукции, что негативно сказывается на ВВП», — цитирует издание «Нижний Новгород. Онлайн» представителя депутата Леонида Краснокутского, добавившего, что Буланов даже подсчитал, что из-за долгого отдыха страна теряет около одного триллиона рублей во внутреннем обороте.

Между тем жители региона восприняли предложение в большинстве своём негативно:

«Я против таких новшеств. Человек имеет право на эти выходные! Пусть лучше думают, почему такой богатый город находится в … и отстаёт в развитии по многим показателям», «Подобные предложения от пресыщения и излишеств рождаются. А для родителей школьников, особенно маленьких, возможность провести вместе зимние каникулы очень важна. У нас полстраны на майские праздники едут кто на свои участки, кто родственникам помогать — тоже важно. Если депутат Буланов хочет трудиться в эти дни — это всегда можно организовать индивидуально», «Страна гораздо больше теряет из-за коррупции, воровства чиновников и нецелевого использования», «Надо депутатов сократить, а лучше отменить. От их высокой зарплаты никакого прока», «Я удивляюсь с таких инициативщиков, они выпадают в параллельный мир, как дорываются до власти. Не стоит забывать, какая неуютная погода на большей территории России в течение восьми месяцев как минимум. Тем более он не может не знать о частых сегодня перегибах, когда люди работают по 12 часов и без отпусков. Нет, надо им жизнь усложнить до крайности», «К сожалению, это у меня единственные выходные в году, поэтому так реагирую на депутата. На чьей стороне этот депутат — у меня тоже нет сомнений», «У детей в школе каникулы, и хочется время провести с семьей. К тому же есть коньки, лыжи, сноуборд — отличный зимний отдых».

Акценты экономики

Главным событием сферы нижегородской экономики стало заседание общественного комитета по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ, которое прошло 29 мая в Торгово-промышленной палате области. Большая часть вопросов касалась работы фонда капитального ремонта региона, для которого в очередной раз выбирают директора после увольнения Геннадия Дурдаева, недовольство которым высказал губернатор. «Неуд» тогда ещё глава фонда получил за то, что плановые показатели не были исполнены — их реализовали на 56% вместо 80%.

Читайте также: 13 кандидатов на одно место с худой славой: нижегородский фонд капремонта

Предприниматели выдвинули предложения по оптимизации работы Фонда и использования современных технологий в осуществлении контроля качества проводимых работ.

«У нас получился достаточно конструктивный диалог. Предпринимателями были озвучены интересные предложения. Прозвучала и критика. Стоит отметить, что по части этих вопросов мы уже ведем работу и виден положительный результат. Другие недостатки, которые были озвучены, мы также обязательно учтем», — отметил замгубернатора Андрей Харин по итогам встречи.

Тем временем в сфере благоустройства озвучены планы на текущий год. О них рассказали в рамках бизнес-форума «Будущее региона: комфортная среда для жизни и бизнеса». За 2019 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 95 общественных пространств и 348 дворов. В сентябре нижегородцы будут выбирать те пространства, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2020 году.

А для дольщиков многострадального ЖК «Новинки Smart City», которые так и не дождались своих домов от первоначального застройщика, — приятные новости. Ситуация с ЖК сдвинулась с мёртвой точки. Арбитражный суд Нижегородской области 28 мая удовлетворил заявление фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» о намерении выступить новым застройщиком. Передачу прав должны осуществить во второй половине июня.

Напомним, из 34 домов первой очереди комплекса начали строить 25, но только четыре в высокой степени готовности. Ещё семь на стадии котлована, у трёх есть фундамент, а остальные в готовности в пределах 50%. Застройщик этого крупного долгостроя региона — ООО «Квартстрой центр» был признан банкротом в марте 2018 года. Средства в стройку вложили 1906 человек, из них 1550 на сегодня включены в реестр обманутых дольщиков. Областные власти заявили о готовности принять участие в финансировании достройки, выделив 839,6 млн рублей. Решить вопрос финансирования должны во втором квартале 2019 года. Первые дома обещают сдать уже в октябре 2019 года.

Читайте также: Мутко: первые дома в нижегородском долгострое будут сдавать в октябре

Важную федеральную инициативу выдвинули нижегородские депутаты в свете борьбы с нелегальными свалками. Они предложили вопрос ликвидации подобных объектов в лесах передать на уровень регионов. Данный вопрос в форме обращения к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину обсуждался на сессии 30 мая.

Обращение к министру гласит, что в регионе есть проблема с несанкционированными свалками.

«При этом очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия перестала относиться к санитарно-оздоровительным мероприятиям. Так как полномочия по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе ТКО, в лесах не были переданы с федерального на областной уровень, то на финансирование таких мероприятий не выделяются субвенции из федерального бюджета», — уточняется в письме.

Депутаты просят передать полномочия регионам и предоставлять на ликвидацию таких свалок субвенции из федеральной казны.

Сын легенды «вышел на лёд»: у клуба «Торпедо» — новый глава

После скандала, связанного с расходованием средств хоккейного клуба «Торпедо», 30 мая на заседании правления был избран новый генеральный директор. Им стал сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова — Александр.

Напомним, по факту растраты средств в хоккейном клубе в мае в отношении руководства было возбуждено уголовное дело, ряд топ-менеджеров был задержан, им избрана мера пресечения. Следствие считает, что должностные лица клуба присвоили 13 млн рублей и, получив их из кассы «Торпедо», потратили на личные нужды. До этого клуб часто мелькал в медиаповестке региона в связи со сложным материальным положением.

Читайте также: Руководство нижегородского ХК «Торпедо» задержали за растрату 13 млн рублей

Вместо Яна Голубовского контракт на замещение должности генерального директора с 30 мая заключён с Александром Харламовым, занимавшим пост заместителя спортивного директора ХК ЦСКА. Голубовский подал заявление о досрочном расторжении трудовых отношений, по делу о растрате он был допрошен в качестве свидетеля.

Глеб Никитин, проводя заседание правления как его председатель, отметил, что «Александр Валерьевич — представитель яркой спортивной семьи, а Валерий Харламов — настоящая легенда нашего хоккея»:

"Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру «Торпедо». Ему предстоит уделять большое внимание и развитию детско-юношеского спорта».

Сам Харламов в комментариях газете «Коммерсантъ» уточнил, что понимает ситуацию в клубе:

«Я понимаю, что в клубе сейчас непростая ситуация. Все люди хотят заходить на благоприятные условия. Но там, где похуже, всегда интереснее и приятнее достигать результата. Понятно, что будет трудно и тяжело, но и Москва не сразу строилась. Есть понимание, что надо делать, а дальше — разберемся на месте».

Читайте также: Нижегородский ХК «Торпедо» возглавил сын легендарного Валерия Харламова

Читайте ранее в этом сюжете: «Никакой нижегородской вольницы», ограбление по-богородски: обзор