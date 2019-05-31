В «Новосибирскавтодоре» сменился гендиректор

Новосибирск, , 11:24 — REGNUM В «Новосибирскавтодоре» сменилось руководство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совет директоров ОАО «Новосибирскавтодор» сегодня, 31 мая, назначил генеральным директором компании Юрия Бондаренко. Занимавший этот пост Руслан Власов решил «сосредоточиться на личных бизнес-проектах», говорится на сайте компании.

К исполнению обязанностей на новой должности Юрий Бондаренко приступит с 1 июня.

Как сообщили в компании, Юрий Бондаренко хорошо зарекомендовал себя за время работы в разных должностях в группе компаний ОАО «Новосибирскавтодор». С апреля 2015 года и по настоящее время он работал гендиректором ООО «Технадзор».

Руслан Власов возглавил Новосибирсавтодор» в декабре 2018 года. До этого он трудился в «Сибэко»: начинал с машинистоа-обходчика и закончил на должности генерального директора АО «Сибэко», владельцем которого выступал холдинг RU-COM экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.

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