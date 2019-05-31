Власти Подмосковья маркируют объявления о недвижимости «красной лампочкой»

Москва, , 11:17 — REGNUM На сервисах объявлений о недвижимости Московской области появилась опция «Будьте внимательны», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360».

Некоторые объекты помечены специальным ярлыком красного цвета, предупреждающем покупателей о возможных проблемах. В частности, опция работает на портале «ЦИАН».

"С «ЦИАНом» мы подписали очень важное соглашение, смысл которого — заранее предупредить потенциального покупателя, всё ли в порядке с домом. И если он видит красный ярлык — он никогда не заплатит свои деньги и никогда не возьмёт ипотеку, потому что существует риск», — сказал Воробьёв.

По его словам, власти Московской области и дальше будут развивать эту систему.

«Если мы зажигаем такую красную лампочку «Будьте внимательны», понятно, что никаких продаж у компании не будет», — отметил губернатор.