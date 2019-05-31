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Названы отрасли, в которые чаще всего берут на работу пенсионеров

Общество

Каждая вторая промышленная компания рассматривает кандидата на рабочее место пенсионного возраста на общих основаниях

Москва, 31 мая 2019, 11:19 — REGNUM  Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, специалистов пенсионного возраста чаще всего берут на работу производственные и промышленные предприятия. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Результаты проведённых исследований говорят о том, что чем крупнее компания, тем чаще ее рекрутеры рассматривают соискателей пенсионного возраста на общих основаниях.

«На общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания», — говорится в сообщении.

Пенсионеров готовы взять в 45% компаниях, которые занимаются строительством и недвижимостью. В сфере услуг могут предложить работу 36% рекрутеров и 33% работодателей в сфере продаж.

Реже всего принимают на работу пенсионеров в сферу IT-технологий.

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