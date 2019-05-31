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В Индонезии арестованы граждане России, обвиняемые в торговле наркотиками

Общество

Вместе с ними были задержаны еще трое иностранцев

Джакарта, 31 мая 2019, 11:20 — REGNUM  Правоохранительные органы Индонезии арестовали пятерых человек, среди которых были граждане России, по подозрению в продаже наркотических веществ, сообщает 31 мая Associated Press.

Среди задержанных были два гражданина Испании, гражданин Соединенных Штатов и двое граждан России. Трое мужчин и две женщины обвиняются в продаже кокаина.

Напомним, в Индонезии действуют суровые законы относительно незаконного оборота наркотических веществ. Виновным в данном преступлении грозит смертная казнь. Последний раз она была применена в июле 2016 года по отношению к гражданину страны и трем иностранцам.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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