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Парижской площади могу присвоить имя принцессы Дианы

Общество

Принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в туннеле под мостом Альма 31 августа 1997 года

Париж, 31 мая 2019, 11:09 — REGNUM  Именем британской принцессы Дианы могут назвать площадь над парижским туннелем, где она погибла. Такую инициативу вынесут на голосование в муниципальном совете 11 июня, сообщает газета Le Monde.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что площадь, которая в настоящее время называется Альма, стала местом памяти принцессы. Установленное на площади Пламя Свободы, напоминающее о даре Франции американской стороне — статуе Свободы — утратило свой первоначальный символ.

«Предлагается посвятить это место Диане Спенсер», — сказала Идальго.

Напомним, 31 августа 1997 года в туннеле под мостом Альма разбился автомобиль, в котором ехала принцесса Уэльская Диана. Водитель на большой скорости пытался уйти от преследовавших машину папарацци. Принцесса, получившая тяжелые травмы, умерла в больнице Сальпетриер через два часа.

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