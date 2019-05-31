Ингушским студентам, находящимся в тюрьме Египта, продлили срок ареста

Каир, , 11:01 — REGNUM Четверым ингушским студентам продлили срок нахождения в тюрьме Каира еще на 15 дней. Такое решение вынес египетский суд. При этом их родных на судебное заседание не пустили. Об этом сообщила жена одного из арестованных, пишет «Интерфакс».

По словам супруги задержанного по подозрению в причастности к терроризму Илеза А., голодовка, объявленная в знак протеста находящимися под стражей студентами, не возымела действие.

Напомним, в августе 2018 года в Египте пропали четверо студентов из Ингушетии, которые обучались в Исламском университете Каира. Их родные забили тревогу после того, как они перестали выходить на связь. Родственники обратились за помощью к властям Египта и Ингушетии. В ноябре удалось узнать, что ингушские студенты задержаны по подозрению в экстремизме и помещены в тюрьму Каира «Тора».

До сих пор неизвестна судьба пятого студента — некого Дугиева, информации о месте нахождения которого пока нет. По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, он мог оказаться вербовщиком в террористическую организацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Евкуров сообщил, что находящихся в тюрьме в Каире студентов из Ингушетии могут экстрадировать в Россию.

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