Активистки Femen разделись в Париже в знак протеста против бытового насилия

Париж, , 11:03 — REGNUM Активистки протестного движения Femen выступили 30 мая 2019 года топлесс в Париже с коротким митингом в поддержку защиты женщин от угроз бытового насилия, сообщает издание AFP.

Более шестидесяти представительниц сообщества оказались около 11:00 утра по местному времени 30 мая на площади Пале-Рояль рядом с художественным музеем Лувр. Они ненадолго обнажили верхние части тела и предъявили публике свои голые торсы, расписанные именами жертв домашнего насилия. Активистки также взорвали несколько розовых дымовых шашек. Выступление сопровождалось лозунгами «Родине наплевать на убитых женщин!», «Стоп феминициду!».

Движение ссылается на статистику, согласно которой 220 тысяч женщин пострадали от бытового насилия в 2017 году, из них 137 были убиты собственными супругами.

Также известно, что в конце мая 2019 года двух представительниц движения Femen оштрафовали на 1000 долларов за нападение на кортеж президента США Дональда Трампа осенью 2018 года во время его визита во Францию.

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Украинское протестное движение Femen известно своими выступлениями топлесс по всему миру в поддержку идеологии феминизма. В конце апреля представительница движения разделась перед президентом Украины Владимиром Зеленским на избирательном участке с лозунгом «Хватит насиловать страну».

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