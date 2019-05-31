Ордена «Родительская слава» вручил Владимир Путин сахалинской семье

Южно-Сахалинск, , 11:08 — REGNUM В преддверии Дня защиты детей президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетной семье из Южно-Сахалинска — супругам Евгению и Светлане Кошкиным. В семье Кошкиных пятеро сыновей, три дочери и уже двое внуков — семь месяцев назад в семье старшего сына Ивана родились близнецы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Многодетные семьи получат дополнительные выплаты на ипотеку

Вместе Евгений и Светлана уже почти четверть века. Евгений по профессии специалист в сфере ремонта дизельной топливной аппаратуры, работал на производстве, сегодня, все по той же специальности, индивидуальный предприниматель — ремонтирует огромную спецтехнику и автомобили КамАЗ. Светлана Кошкина — медсестра, вся её трудовая деятельность связана с здравоохранением Сахалина.

Семья Кошкиных — очень дружная. Воспитание детей настоящими гражданами России — физически здоровыми, нравственно развитыми, уважающими родителей и страну, в которой живут, — всегда было главной целью родителей.

Старший сын Кошкиных Иван — по профессии техник-электрик, он окончил политехнический колледж в Южно-Сахалинске, как и отец, сегодня является индивидуальным предпринимателем. У него, как уже говорилось, своя семья и двое очаровательных близнецов.

Дочь Анна окончила музыкальную школу и Сахалинский колледж искусств, сегодня она продолжает обучение в Санкт-Петербурге. В свободное время Анна увлекается туризмом, большое внимание уделяет экологии, сохранению природы. В 2018 году девушка вошла в группу волонтеров первой в России экспедиции по контролю за отловом косаток и белух в районе Шантарских островов.

Сын Павел успешно окончил школу и сейчас учится в железнодорожном институте Дальневосточного государственного университета путей сообщения по специальности «строительство».

Сын Илья — студент Сахалинского техникума сельского хозяйства, он станет специалистом по ремонту сельскохозяйственной техники. Илья — активный участник волонтерского движения.

Студент первого курса Сахалинского техникума строительства и ЖКХ» Андрей — еще и активный общественник, участвующий во всех значимых мероприятиях города.

Семиклассница Лилия — человек творческий, непременная участница всех конкурсов декоративно-прикладного искусства.

Сын Степан учится в 4-м классе. Степан — лидер, он староста класса, прилежный ученик, активный участник школьной жизни.

Дочь Люба — ученица 2-го класса, девочка уже показала большие способности в изобразительном искусстве, которые родители стараются развивать и поддерживать. А еще второклассница Любовь — спортсменка и участница различных соревнований.

Все дети из семьи Кошкиных имеют внушительный набор почётных грамот, призов и прочих наград за успехи в учебе, спорте, общественной жизни.

Родители, Евгений и Светлана, подают пример детям в активном образе жизни, любви к спорту, они всегда участвуют во всех школьных мероприятиях.

Получить награду из рук президента своей страны — дорогого стоит. Такого мнения придерживается глава семьи:

«Впечатления невозможно описать словами. Нас встретили здесь, в Кремле, как долгожданных дорогих гостей. Все очень празднично, уютно, все улыбаются. Дети просто счастливы. Особенно Стёпа», — рассказал Евгений Кошкин.

Девятилетний Степан Кошкин мечтал познакомиться с президентом России Владимиром Путиным и пожать ему руку. И он до сих пор не верит, что его мечта сбылась:

«Он ни спать, ни есть не может — только рассказывает, как президент ему руку пожал, обнял за плечи. Степан сейчас настолько счастлив, что это и словами не описать. И мы все, конечно, счастливы. Радует то, что наш президент так относится к семьям, к детям. Это просто прекрасно», — добавил глава большой семьи.

На вопрос, улучшается или ухудшается сегодня жизнь на Сахалине, Евгений с удивлением ответил:

«Конечно, улучшается, как иначе-то? У нас губернатор хороший, Валерий Лимаренко, и был хороший — Олег Кожемяко. И молоко детям в школах стали давать, и вообще многое наладилось. Если говорить о поддержке многодетных семей — то тут вообще грех жаловаться. У нас была большая четырехкомнатная квартира, но нам там стало тесновато, да и старший сын женился, дети у него. Нам выделили — у нас сейчас три квартиры, еще земельный участок оформляем, строить будем дом большой с сыновьями, миллион нам выделили, мы купили большой автобус, теперь все вместе может ездить, куда захотим. Все хорошо, хорошая жизнь», — считает многодетный отец.

Сейчас семья еще в Москве, сегодня все вместе они отправились на экскурсию по столице, а потом — домой, на Сахалин, где жизнь хорошая, и хочется рожать и воспитывать детей, строить со взрослыми сыновьями дом и радоваться внукам.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий право правительства назначать дополнительные выплаты из госбюджета для многодетных семей, оформивших ипотеку. Законопроект разработан во исполнение поручения президента России о дополнительных мерах поддержки многодетных семей.