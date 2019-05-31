Родственники погибшего в «Шереметьево» дагестанца получили 1 млн рублей

Махачкала, , 10:43 — REGNUM Материальную помощь в размере 1 млн рублей оказали власти Дагестана родственникам уроженца республики Навруза Искандерова, трагически погибшего 5 мая во время катастрофы самолёта Sukhoj SuperJet-100. Средства выделены из резервного фонда правительства региона. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дагестана Артем Здунов, передаёт 31 мая корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, авиалайнер компании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево», после чего загорелся. Трагедия унесла жизни 41 человека. В числе погибших оказался и 23-летний Навруз Искандеров, уроженец Каякентского района Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, молодой мичман служил по контракту в Мурманске на военном корабле и в тот день после краткосрочного отпуска возвращался с малой родины, куда приехал навестить родственников. Как рассказывают его друзья, он был сиротой, да ещё и единственным ребёнком в семье. Похороны Искандерова состоялись 21 мая в его родном селе Усемикент.

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