За хитроумную схему мошенничества задержали продавца в Северной Осетии

Владикавказ, , 10:32 — REGNUM Новую схему мошенничества опробовал продавец-консультант в одном из магазинов Северной Осетии. Он обналичивал чеки, оставленные покупателями, и был задержан за это, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе МВД по республике.

Пропажу денег из кассы заметил специалист службы безопасности магазина. Он обратился с заявлением в полицию. Сотрудники МВД, прибывшие на место, установили, что один из продавцов обналичивал оставленные покупателями чеки. Он оформлял по ним процедуру возврата, а вырученные деньги присваивал себе. Такими хищениями незадачливый мошенник в течение двух месяцев заработал, по его словам, всего 11 тыс. рублей.

Точную сумму предстоит установить следствию. В настоящее время в отношении мошенника возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». За это преступление продавец может получить до двух лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в погоне за наживой мошенники все чаще прибегают к новым схемам. Об аферах с магазинными чеками, подобных тем, что проворачивал задержанный в РСО-Алании продавец, предупреждают на своих официальных сайтах правоохранительные органы. Сотрудники полиции советуют покупателям никогда не оставлять свои чеки на кассе, чтобы ими не смогли воспользоваться злоумышленники.

Так, жертвами чековых афер могут стать клиенты, если они оплачивали товары банковской картой, либо магазины, если оплата была проведена наличными. Мошенники научились узнавать номера банковских карт по их последним цифрам в чеке или имитировать покупку и сдачу товара. Забирая чек, оставленный покупателем, злоумышленники проходят в торговый зал, берут аналогичный товар и на кассе оформляют его возврат, получая наличные деньги.