Netflix, HBO и другие киностудии протестуют против запрета абортов

Атланта, США, , 10:47 — REGNUM Ведущие кинокомпании США отказываются проводить съемки в штате Джорджия из-за подписанного в нем законопроекта о запрете абортов, пишет издание The Hollywood Reporter.

30 мая 2019 года многие крупные студии выступили с протестными заявлениями. Все они сводились к одной мысли: если в штате Джорджия примут новый законопроект, компании пересмотрят свои решения использовать Джорджию как локацию для кинопроизводства. Этой позиции придерживаются WarnerMedia (снимающие в штате ленту «Заклятье 3»), их поддерживает студия NBCUniversal: они «крайне надеятся, что новый законопроект столкнется с правовыми трудностями», а его фактическое принятие сильно повлияет на решения киностудии.

Режиссеры телеканала HBO (он занимался производством популярного сериала «Игра престолов») Джордан Пил и Джей Джей Абрамс еще в начале мая 2019 года пообещали отдать деньги, вырученные за некоторые эпизоды своих шоу, благотворительным фондам, выступающим за движение против принятия этого законопроекта.

Телеканал AMC (сериал «Ходячие мертвецы») назвал законопроект крайне ограничительным и также пообещал пересмотреть вопрос о съемках в Джорджии.

Прекратить съемки также пообещали Sony Pictures Entertainment, CBS, Viacom и даже Netflix.

7 мая губернатор штата Джорджия Брайан Кемп подписал законопроект, согласно которому женщинам запретят прерывать беременность, если у плода уже обнаружили сердцебиение: часто его можно услышать уже на сроке 6 недель. Исключения составляют случаи изнасилования или инцеста, однако и здесь есть нюансы: женщина должна обратиться в полицию с заявлением или врачи должны признать угрозу жизни матери. Законопроект должен вступить в силу в январе 2020 года.

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