Тайна раскрыта: Larian делают новую часть Baldur's Gate?

Брюссель, , 10:26 — REGNUM Пользователь Twitter с ником Kunken смог «разгадать» тайну анонса новой игры от бельгийской компании Larian Studios. В коде сайта он нашёл упоминание культовой ролевой игры Baldurs’s Gate.

Несколько строчек кода сайта содержат названия Baldurs’s Gate и Wizards of the Coast — так называется компания, разработавшая популярную настольную ролевую игру Dungeons and Dragons. Именно в мире этой игры и частично по её правилам разворачиваются события Baldur’s Gate.

Ранее на официальном сайте Larian Studios появился загадочный баннер с цифрой 3. Пользователи посчитали, что таким образом разработчики намекают на скорый выход продолжения их самого популярного проекта — Divinity: Original Sin. Тем не менее представители студии пока не давали никаких комментариев.

Baldur’s Gate («Врата Бальдура») — это ролевая игра для PC, созданная канадской студией BioWare в 1998 году. В ней игроку предстояло создать собственного персонажа и управлять командой искателей приключений, чтобы спасти мир от масштабной угрозы. Проект завоевал огромную популярность и до сих пор считается одним из лучших представителей жанра.

