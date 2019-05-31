В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины. Об этом заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на заседании экспертного совета в мэрии города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению объединения, храм должен находиться в центральной части города, на выбранной площадке должно быть возможно строительство такого объекта (не должно быть сложностей с инженерными сетями), а сам проект храма должен быть вписан в окружающее пространство.

По этим критериям подходят пять площадок.

Во-первых, это берег городского пруда за Макаровским мостом. Там береговая линия, где нет полноценной набережной. Если доработать береговую линию, то находящаяся там отмель сможет стать основанием для строительства религиозного объекта.

Второй вариант — у Театра драмы, «ближе к южной границе сквера». Нынешний проект не соответствует масштабу сквера, что и стало поводом для волнений. Но «уточненный» вариант, смещённый к югу и с изменённым масштабом объекта, может устроить горожан.

«Мы не отрицаем, что эту площадку можно рассматривать», — сказал Молоков.

Третье предложение — площадка у стадиона «Екатеринбург-Арена» (Центральный стадион) по улице Татищева. Площадка свободна от застройки. Постройка храма там может создать новые архитектурные акценты, и по размерам территория подходит.

«Неожиданная площадка» — её не было в перечне предложений, но сами архитекторы считают её уместной — это территория Ново-Тихвинского монастыря, не убирая сам монастырь. Тогда получится законченный комплекс — лавра.

Наконец, есть участок земли на Белинского-Фурманова, пока что предназначенный для строительства ведомственного жилья для сотрудников ФСБ. Участок находится в федеральной собственности.

Напомним, жители Екатеринбурга написали почти 10 тысяч обращений, предлагая варианты установки храма Святой Екатерины. В целом это чуть больше 50 предложений.

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