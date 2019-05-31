Центральный аппарат СКР отреагировал на жалобу полицейских Югры

Сургут, Югра, , 10:17 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с обращением сотрудников ДПС города Сургута (ХМАО) в социальных медиа о возможных противоправных действиях своего руководства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в паблике «Омбудсмен полиции» сотрудники дорожной патрульной службы Сургута опубликовали видео и обращение к Александру Бастрыкину и главе МВД России Владимиру Колокольцеву о нарушениях, которые, по их словам, допускаются некоторыми руководителями. А именно, патрульным якобы спускается нереальные и невыполнимый план по нарушениям, в отделе обычным делом стали переработки и прессинг недовольных со стороны начальства.

«Тут круговая порука, и закон о противодействии коррупции здесь не действует», — жалуется личный состав дорожных полицейских Сургута.

В УМВД по ХМАО сообщили, что по факту обращения уже начата проверка.

«Председатель СК России поручил своим подчиненным всесторонне разобраться в ситуации, установив все обстоятельства и по результатам принять процессуальное решение. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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