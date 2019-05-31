В Бурятии увековечили память о двух Героях Советского Союза

Бабушкин, Бурятия, , 10:15 — REGNUM В городах Бабушкин и Кяхта Бурятии установили бюсты Героев Советского Союза Бориса Быстрых и Павла Баннова. Торжественные церемонии открытия памятников прошли 30 и 31 мая.

Бюст гвардии старшего лейтенанта Бориса Быстрых был установлен на его родине, в Бабушкине. В ходе Великой Отечественной войны он летал на фронтовом бомбардировщике Пе-2, был заместителем командира второй авиационной эскадрильи, 96-го Гвардейского «Сталинградского» бомбардировочного авиационного полка, 301-й авиационной дивизии.

Был удостоен звания Героя в ноябре 1942 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство». Погиб при выполнении очередного задания 3 июня 1943 года. Являлся прототипом главного героя художественного фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика» Наума Бирмана.

«Установка бюста — это дань нашего уважения его подвигу, пожертвованию во имя Родины и своего народа», — отметил главный военный прокурор России Валерий Петров.

В Кяхте открыли бюст командиру расчёта противотанкового ружья 79-й танковой бригады, сержанту Павлу Баннову. Он вошёл в книгу военных рекордов СССР как самый результативный бронебойщик тяжелых танков. К званию Героя Советского Союза был представлен в августе 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на Курской дуге.

Бюсты Борису Быстрых и Павлу Баннову были созданы на добровольные пожертвования жителей Бурятии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 мая дочери и внучке ветерана Великой Отечественной войны, младшего сержанта Намдыка Цыбенова вручили копию наградного листа на имя их отца и деда. Боец был представлен в 1943 году к званию Героя Советского Союза за мужество в ходе боев в Сумской области Украины, в которых в одиночку уничтожил до ста гитлеровцев. Однако по неизвестной причине он остался без Золотой звезды.

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