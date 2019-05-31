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В Москве электричка сбила несколько человек

Общество

Могли быть сбиты минимум три человека

В Москве электричка сбила несколько человек
© ИА REGNUM
Электричка на железнодорожном переезде

Москва, 31 мая 2019, 10:17 — REGNUM  В Москве машинист электропоезда наехал на несколько человек во время утреннего рейса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошёл в районе платформы «Электрозаводская» Казанского направления около 8:00. По предварительной информации, были сбиты три человека.

«Один из них скончался, другие госпитализированы. По предварительным данным, они переходили пути в неустановленном месте. На месте работают сотрудники транспортной полиции», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под колёса железнодорожного поезда в Басманном районе столицы попал мужчина.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезд сбил человека на станции «Электрозаводская» в центре Москвы

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