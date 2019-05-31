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В Минздраве рассказали о сокращении числа курильщиков в России

Общество

Сегодня, 31 мая, проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака

В Минздраве рассказали о сокращении числа курильщиков в России
Курение

Москва, 31 мая 2019, 09:52 — REGNUM  В России распространенность табака среди взрослого неселения снизилась, однако около 29% продолжают курить различную никотиносодержащую продукцию, сообщили 31 мая в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

«Согласно данным ВЦИОМ, распространенность потребления табака (курения сигарет) среди взрослого населения в России снизилась с 38% в 2011 году до 29% в 2018 году», — сообщили РИА Новости в Минздраве.

Отмечается также, что за последние 20 лет возраст приобщения к табаку заметно увеличился — раньше дети начинали курить до 10 лет, сейчас — в 13−14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 мая, проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака. Его установила в 1987 году Всемирная организация здравоохранения, чтобы привлечь внимание к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

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Борьба с курением
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