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В Екатеринбурге представили популярные площадки для храма Святой Екатерины

Общество

Их обсуждают архитекторы

Екатеринбург, 31 мая 2019, 09:56 — REGNUM  В Екатеринбурге оценили площадки, которые предложили горожане для храма Святой Екатерины. Обсуждение прошло на экспертном совете архитекторов в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первым делом архитекторы похвалили участок у городского цирка на месте известного недостроя — гостиницы «Дели». Храм также предлагают строить рядом с башней «Исеть», вместо заброшенной больницы у Макаровского моста, вместо бывшего здания Уральского приборостроительного завода, на Кольцовском тракте, на Площади Обороны, за ККТ «Космос».

Одно из популярных предложений — пустырь на Фурманова — Белинского, где ранее ФСБ планировало построить жилье для сотрудников. Но участок находится в федеральной собственности.

Есть и «реинкарнация» Храма-на-воде. Жители предлагают вновь строить объект в акватории городского пруда, за Макаровским мостом. Там лучше «изменить береговую линию» и «уточнить набережную», а не насыпать остров, считают архитекторы.

Ещё идея — напротив сквера у Театра драмы, там долгое время стоит недострой.

Ряд предложений уже вызвали критику архитекторов из-за сложностей с инженерными сетями. В частности, это варианты рядом с Южным автовокзалом, в пойме реки Патрушихи (там нужно будет расселить в другое место частный сектор), могут быть сложности на полуострове Баран.

Напомним, горожане подали почти 10 тысяч обращений о новом месте для храма Святой Екатерины. Это более 50 разных площадок.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 10 тысяч. В Екатеринбурге подсчитывают предложения по храму

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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