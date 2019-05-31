На юго-западе Китая за три недели изъято 1,2 тонны наркотиков

Куньмин, Китай, , 09:49 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала 411 подозреваемых и изъяла у них более 1,2 тонн наркотиков за двадцатидневную операцию по борьбе с наркотиками, которая стартовала 9 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Местная полиция раскрыла 419 дел перевозки и одно дело производства наркотиков, изъяв при этом 30 тонн сырья для производства запрещенных веществ, сообщили в местном бюро общественной безопасности.

Более 600 офицеров полиции из 14 округов и городов приняли участие в операции, целью которой было перерезать артерии поставок наркотиков в провинции Юньнань. По информации местных властей, ключевой задачей было пресечь поставки наркотиков из «золотого треугольника».

Напомним, что в золотой треугольник наркоторговли входят Лаос, Таиланд и Мьянма, а пограничная с ними провинция Юньнань является форпостом Китая по борьбе с наркотиками. Именно здесь изымается 80% всех наркотиков, попавших в Китай.

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