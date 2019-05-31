В Курганской области оптимизация увеличит медикам зарплату

Курган, , 09:55 — REGNUM В Курганской области высвободившиеся за счёт оптимизации финансы направят на увеличение зарплаты медицинским работникам и ремонт больниц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Зауралья.

Размер высвободившихся денежных средств в 2019 году составит 59,7 млн рублей. По предварительным подсчетам в 2020 году экономия составит 153,4 млн рублей. Оптимизация произошла за счёт сокращения административно-хозяйственной части больниц и наведения порядка в сфере государственных закупок для нужд медучреждений.

Напомним, в январе 2019 года оклады работников государственных медучреждений Курганской области были увеличены в 1,5 раза. Окладная часть зарплаты врачей составляет 44%, вместо прежних 40%. У среднего медперсонала — 53%, младшего — 42%.

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