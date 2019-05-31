Уголовное дело возбуждено после гибели двойняшек в ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту трагедии во Всеволожском районе Ленинградской области, где днем 30 мая в результате столкновения легкового автомобиля Nissan Note и грузовика DAF с номерами Казахстана погибли двое братьев-двойняшек, 2012 года рождения, пассажиры легкового автомобиля. Их мать, 1973 года рождения, находившаяся за рулем, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Кто именно стал виновником трагедии, покажет следствие, а пока водитель грузового автомобиля, с которым столкнулась легковушка, привлечен к административной ответственности за два нарушения ПДД.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальное наказание за это преступление — до семи лет лишения свободы.

В отношении водителя грузового автомобиля составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 11.23 КоАП («Управление транспортным средством без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, режима труда и отдыха») и статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

Напомним, трагедия произошла 30 мая в 15:20 на 17-м км региональной автодороги Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни).

По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком под управлением водителя 1974 года рождения.

Находившиеся на заднем сиденье в детских креслах шестилетние братья от полученных телесных повреждения скончались на месте происшествия, водитель иномарки в тяжелом состоянии госпитализирована.

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