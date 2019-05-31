В бортовом журнале «ИрАэро» напечатали молитву

Иркутск, , 09:42 — REGNUM Любопытным наблюдением на своей странице в Twitter поделился блогер Рустем Адагамов относительно компании «ИрАэро». Судя по опубликованной им фотографии, сотрудники иркутской авиакомпании не только называют свои самолеты именами святых, но и размещают тексты псалмов в служебной инструкции для персонала.

В авиакомпании, как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу пресс-службы «ИрАэро» Николая Бессонова, на появившуюся информацию уже отреагировали, пояснив, что самолёты действительно названы именами святых, а молитва в боровом журнале — такая традиция.

«Это не сделано на случай того, что мы чего-то боимся или опасаемся и уповаем только на божью помощь. Это просто сделано как добрая традиция», — пояснил глава пресс-службы «ИрАэро».

Напомним, парк воздушных судов «ИрАэро» состоит из самолетов типа CRJ-100/200 (производство Канада), АН-26 и АН-24. В 2016 году в авиакомпанию поступили девять региональных самолетов отечественного производства — Суперджет 100 (SuperJet 100).

Перевозку пассажиров на маршрутах авиакомпании уже осуществляют самолеты «Николай Чудотворец», «Иннокентий Иркутский», «Георгий Победоносец» и другие. А сфотографированный блогером текст Псалма 90 из бортового журнала является главной охранительной молитвой.