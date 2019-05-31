В работе сервиса Snapchat произошел глобальный сбой

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM В работе сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел глобальный сбой, согласно данным портала Downdetector. Проблемы начались 30 мая в 6:42 по североамериканскому восточному времени.

Проблемы с обращением к службе наблюдались в течение нескольких часов. В пике Downdetector зафиксировал 2608 сообщений от пользователей о недоступности Snapchat.

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Напомним, аналогичные проблемы с доступом к сервису наблюдались 19 и 24 мая 2019 года. Тогда в пике Downdetector зафиксировал 1376 и 1890 жалоб.

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