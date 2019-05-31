Пятница, 31 Мая 2019 года
09:48:40 МСК

В работе сервиса Snapchat произошел глобальный сбой

Общество

В пике было зафиксировано 2608 жалоб от пользователей

Вашингтон, 31 мая 2019, 09:34 — REGNUM  В работе сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел глобальный сбой, согласно данным портала Downdetector. Проблемы начались 30 мая в 6:42 по североамериканскому восточному времени.

Проблемы с обращением к службе наблюдались в течение нескольких часов. В пике Downdetector зафиксировал 2608 сообщений от пользователей о недоступности Snapchat.

Читайте также: Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook

Напомним, аналогичные проблемы с доступом к сервису наблюдались 19 и 24 мая 2019 года. Тогда в пике Downdetector зафиксировал 1376 и 1890 жалоб.

Читайте ранее в этом сюжете: «Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить