ЕГЭ по истории и химии пройдёт 31 мая — Рособрнадзор

Москва, , 09:32 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и химии пройдет в России 31 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Данные предметы сдаются экзаменуемыми по выбору. Сообщается, что сдавать ЕГЭ по истории и химии будут 217 тысяч человек.

«Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 120 тысяч человек, из них 117,5 тысячи — выпускники текущего года. ЕГЭ по этому предмету пройдет в 2817 пунктах проведения экзаменов (ППЭ)», — сообщили в Рособрнадзоре.

В сдаче ЕГЭ по химии примут участие 97,5 тысячи участников, среди которых 95 тысяч выпускников текущего года.

За экзаменами в регионах будут следить сотрудники Рособрнадзора и общественные наблюдатели. Кроме того, во всех аудиториях, где проводится ЕГЭ будут установлены видеокамеры.

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