ЦОДД предупредил московских водителей о трудностях на дорогах

Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве непогода и «дачный разъезд» повлияют на движение по дорогам 31 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром, а после обеда — дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно», — пишет ЦОДД в Twitter.

Автомобилистам советуют тщательно строить свои маршруты, в том числе, пересаживаться на общественный транспорт. Кроме того, рекомендуют не парковать машины под рекламными конструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 31 мая ожидается облачная погода с прояснениями, днём воздух прогреется до 25 градусов, пройдут дожди.

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