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ЦОДД предупредил московских водителей о трудностях на дорогах

Общество

Автомобилистам советуют тщательно строить свои маршруты

Москва, 31 мая 2019, 09:20 — REGNUM  В Москве непогода и «дачный разъезд» повлияют на движение по дорогам 31 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром, а после обеда — дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно», — пишет ЦОДД в Twitter.

Автомобилистам советуют тщательно строить свои маршруты, в том числе, пересаживаться на общественный транспорт. Кроме того, рекомендуют не парковать машины под рекламными конструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 31 мая ожидается облачная погода с прояснениями, днём воздух прогреется до 25 градусов, пройдут дожди.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 мая

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Автотранспортные проблемы Москвы
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